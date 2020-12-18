Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в приюте для пожилых в Татарстане

ТАСС, 18 декабря. Прокуратура Татарстана требует приостановить работу пансионата для пожилых людей в городе Нижнекамске из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура обратилась в Нижнекамский городской суд с иском о приостановлении деятельности пансионата до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Одновременно надзорное ведомство ходатайствовало о применении обеспечительных мер до рассмотрения иска по существу", - отметили в пресс-службе.

Частный пансионат для пожилых людей "Добрые истории" находится в городе Нижнекамск. Установлено, что учреждение располагается в арендованном помещении с 3 мая 2020 года.

В деятельности учреждения выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности. В их числе незаконное изменение класса функциональной пожарной опасности помещения с категории "одноквартирные жилые дома" на "пансионат", нарушение порядка устройства электропроводки, отсутствие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях цокольного этажа, системы вытяжной противодымной вентиляции в коридоре и другие. Прокуратура считает, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

В приюте находились 18 постояльцев. В настоящее время решается вопрос об их переселении в другое помещение.

Ранее ТАСС сообщал, что 15 декабря пожар произошел в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии. На момент прибытия пожарных одноэтажное здание горело по всей площади - 72 кв. м. В ходе тушения обнаружены 11 погибших.