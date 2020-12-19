В ЮАР выявили новую разновидность коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Вторая волна пандемии, начавшаяся в декабре в Южно-Африканской Республике, вызвана новой разновидностью коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

"У нас есть убедительные научные доказательства того, что нынешняя вторая волна пандемии порождена новым вариантом коронавируса", - цитирует министра местный телеканал eNCA. По словам Мкизе, эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться на восток в провинцию Квазулу-Наталь и района Гарден-Рут на западе ЮАР.

Министр сообщил, что за последние сутки в стране зафиксированы 184 смерти, связанные с COVID-19, количество новых заболевших за последние 24 часа составило 9 100.

На текущий день в ЮАР отмечено больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки - 892 813 и 24 011 соответственно.