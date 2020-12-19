{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ЮАР выявили новую разновидность коронавируса

По словам министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе, новым вариантом COVID-19 вызвана вторая волна пандемии в республике
© Latin America News Agency/Reuters

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Вторая волна пандемии, начавшаяся в декабре в Южно-Африканской Республике, вызвана новой разновидностью коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас есть убедительные научные доказательства того, что нынешняя вторая волна пандемии порождена новым вариантом коронавируса", - цитирует министра местный телеканал eNCA. По словам Мкизе, эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться на восток в провинцию Квазулу-Наталь и района Гарден-Рут на западе ЮАР.

Министр сообщил, что за последние сутки в стране зафиксированы 184 смерти, связанные с COVID-19, количество новых заболевших за последние 24 часа составило 9 100.

На текущий день в ЮАР отмечено больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки - 892 813 и 24 011 соответственно.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Глава "Вектора" назвал главное преимущество вакцины "Эпиваккорона"
По словам Рината Максютова, речь идет о "ее высочайшем профиле безопасности"
Читать полностью