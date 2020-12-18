Белевская епархия РПЦ выясняет законность попытки продать храм XIX века в Тульской области

ТАСС, 18 декабря. Белевская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выясняет, насколько законно был выставлен на продажу в интернете храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области, построенный в первой половине XIX века. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель информационного отдела Белевской епархии иерей Андрей Бухтояров.

"В первую очередь, сегодня проверяется законность происходящего, то есть сама возможность выставить на продажу памятник архитектуры [храм Димитрия Солунского], даже если земля, на которой он расположен, находится в частной собственности. У нас есть федеральный закон, по которому церковь может претендовать только на те храмовые здания, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности. Сейчас, пока он в таком подвешенном состоянии, епархия, совместно с региональным комитетом по охране памятников занимается этим вопросом. Мы ждем ответа от министерства культуры Тульской области о статусе здания и о законности такой его передачи от собственника к собственнику", - сообщил он.

Как сообщили СМИ, здание храма Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области площадью 166 кв. м. выставили на продажу через одну из интернет-площадок из-за банкротства собственника строения. Стоимость оценивают в 450 тыс. рублей. Сейчас объявление снято с публикации.

Храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области - кирпичная однокупольная церковь. Построена в 1836-1843 годах. Здание выполнено в стиле позднего классицизма.