{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

В больницах находятся почти 13 тыс. пациентов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, в больницах находятся почти 13 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил мэр города Сергей Собянин.

На эту тему
Локдауна больше не будет. Главное из выступления Собянина перед Мосгордумой

"Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тыс. Многие их них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя", - сказал Собянин.

Он также обратился к москвичам с просьбой в преддверии Нового года быть осторожными и соблюдать санитарные требования при посещении мест массового скопления людей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 722 178 случаев заражения, из них 6 937 за последние сутки. Выздоровели 557 028 человек, умерли 10 243.

В новость были внесены изменения (21:28 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
Новый год и Рождество - 2021
Более 30 многодетных семей в Ярославской области получат технику в подарок к Новому году
Подарки вручат семьям, где воспитывают восемь и более детей
Читать полностью