Собянин не ощутил тяжелых последствий после прививки от коронавируса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после сделанной прививки от коронавируса, отметив, что даже спустя полгода у него наблюдаются хорошие титры антител.

Кто еще теперь может привиться в Москве.

Кто еще теперь может привиться в Москве. Главное о коронавирусе за 18 декабря

"Я прививался еще тогда, когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно. Тяжелых последствий я не ощутил, была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что у молодых людей отмечается повышенная температура после сделанной прививки, что связано с реакцией иммунитета. "Лучше сделать прививку. Это меньший риск, и даже те, кто заболевает, болеют легко. Российская вакцина показала свою высокую эффективность", - подчеркнул мэр.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, за период до 17 декабря были вакцинированы около 15 тыс. человек. Запись на нее организована в электронном виде на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

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