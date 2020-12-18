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Пандемия COVID-19
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Собянин не ощутил тяжелых последствий после прививки от коронавируса

По его словам, он чувствовал только небольшую головную боль
Мэр Москвы Сергей Собянин Антон Новодережкин/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после сделанной прививки от коронавируса, отметив, что даже спустя полгода у него наблюдаются хорошие титры антител.

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"Я прививался еще тогда, когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно. Тяжелых последствий я не ощутил, была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что у молодых людей отмечается повышенная температура после сделанной прививки, что связано с реакцией иммунитета. "Лучше сделать прививку. Это меньший риск, и даже те, кто заболевает, болеют легко. Российская вакцина показала свою высокую эффективность", - подчеркнул мэр.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, за период до 17 декабря были вакцинированы около 15 тыс. человек. Запись на нее организована в электронном виде на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

В новость были внесены изменения (21:37 мск) - добавлены подробности по тексту.

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