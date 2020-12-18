Генсек ООН призвал немедленно освободить школьников, захваченных в Нигерии

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно и безо всяких условий освободить школьников, остающихся в руках похитителей в штате Кацина в Нигерии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ООН приветствует освобождение 17 декабря части учеников, похищенных в школе нигерийского города Кацина 11 декабря. Он приветствует шаги, предпринятые властями Нигерии для спасения детей, и призывает освободить остающихся в руках похитителей школьников немедленно и безо всяких предварительных условий", - информировал Хак.

Генсек ООН также призвал обеспечить необходимую помощь и социально-психологическую поддержку самих детей и их родителей. Гутерриш заверил власти и население Нигерии в поддержке со стороны ООН борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Губернатор штата Кацина Амину Масари объявил в минувший четверг, что силы безопасности Нигерии освободили 344 ученика, похищенных 11 декабря террористами из школы-интерната для мальчиков в городе Канкара. Президент Мухаммаду Бухари выразил благодарность сотрудникам спецслужб, армии и полиции в создании условий для безопасного освобождения детей.

Обстоятельства похищения

Террористы на мотоциклах, открыв стрельбу, прорвались в здание школы-интерната вечером 11 декабря. На момент атаки в школе находились 884 ученика. Многие из них бежали и укрылись в ближайшем лесу. Полиция и армейские подразделения были подняты по тревоге. Им удалось в первые часы найти 200 школьников.

По данным нигерийского новостного портала "Риплс найджериа", нападение на школу было организовано и проведено террористической исламистской группировкой под руководством известного полевого командира Абубакара Шекау. Он в прошлом входил в высшее руководство исламистской террористической организации "Боко харам", а после ее раскола в 2015 году возглавил группировку JAS ("Джамаат Ахль ас-Сунна лид-Даава валь-Джихад"). Последняя продолжает использовать название "Боко харам". Шекау провозгласил своей целью борьбу в Нигерии с любой системой образования, которая выходит за пределы изучения Корана.