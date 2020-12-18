Более 30 многодетных семей в Ярославской области получат технику в подарок к Новому году

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Семьи в Ярославской области, в которых воспитывается восемь и более детей, получат к Новому году технику по инициативе губернатора региона Дмитрия Миронова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Все семьи Ярославской области, в которых воспитываются восемь и более детей, получат подарки от губернатора Дмитрия Миронова: новые холодильники, стиральные машины, ноутбуки для обучения, телевизоры, принтеры, морозильники. Техника приобретена на внебюджетные средства по инициативе главы региона. Развозить подарки адресатам будут на чудомобилях - по-новогоднему украшенных грузовиках", - говорится в сообщении.

Подарки получат более 30 семей, автомобили с подарками отправятся в Некрасовский, Тутаевский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Большесельский, Мышкинский, Ярославский, Любимский, Ростовский, Брейтовский, Угличский районы, в городской округ Переславль-Залесский, города Ярославль и Рыбинск.

Миронов в пятницу побывал в гостях у семьи Курзановых из Ярославля и передал им новогодний подарок - стиральную машину. В семье воспитывается девять детей, старшему - 16 лет, младшему - один год. Все дети занимаются спортом. Родители Яна и Александр ранее были награждены региональной медалью "За верность родительскому долгу".

"Как правило, дети в таких семьях растут в атмосфере любви, взаимовыручки, заботы и становятся добрыми, трудолюбивыми и отзывчивыми людьми, находят верную дорогу в жизни. Наши подарки помогут облегчить их быт, оставить больше времени на общение друг с другом. Чудомобили позволят создать атмосферу праздника, волшебства и радости. Это так нужно нам всем в конце этого непростого года", - цитирует пресс-служба Миронова.