Медикам Мурманской области дополнительно направят выплаты на сумму 155 млн рублей

МУРМАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение назначить сотрудникам медицинских учреждений региона, которые работают с пациентами с коронавирусом, дополнительные выплаты за ноябрь и декабрь, в общей сложности они составят более 155 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Отдельные категории работников медицинских учреждений, которые оказывают помощь в диагностике и лечении COVID-19, получат социальные выплаты за ноябрь и декабрь 2020 года. Дополнительные денежные средства начислят медицинскому персоналу специализированных стационаров, медикам бригад и водителям автомобилей скорой медицинской помощи, участникам патронажных бригад, а также патологоанатомам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты будут сделаны за счет средств из федерального бюджета и резервного фонда правительства Мурманской области. "Правительство Мурманской области приняло это решение, чтобы обеспечить справедливую оплату труда работников наших медучреждений, которые в пандемию коронавируса спасают жизни и здоровье северян, каждый день рискуют собой, не видят своих близких, и тем самым поддержать их", - цитируют в сообщении первого заместителя губернатора Оксану Демченко.

В правительстве ТАСС уточнили, что из резервного фонда правительства на дополнительные выплаты сотрудникам медучреждений будут выделены средства в сумме 155 990,8 тыс. рублей. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Мурманской области, согласно документу, деньги медики за оба месяца должны получить в декабре 2020 года.