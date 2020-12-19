Главная Рождественская ярмарка открывается на Манежной площади в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Главная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге открывается в субботу на Манежной площади. Ее посетителей встретят герои сказки "Щелкунчик и мышиный король", сообщили ТАСС в Центре контроля качества товаров, работ и услуг, который является организатором ярмарки.

"Ярмарка открывается в субботу в полдень, - сообщили ТАСС организаторы. - Главные герои праздника - Щелкунчик и Мари - будут встречать гостей ярмарки на Малой Садовой улице. Они предстанут в виде декоративных элементов украшения".

В этом году из-за пандемии главная ярмарка города проводится без традиционных катка, карусели, концертной программы и мастер-классов. По словам организаторов, количество посетителей ярмарки пока не будет ограничиваться, однако они должны соблюдать необходимые меры эпидемической безопасности, в том числе социальную дистанцию.

Как рассказали в центре, на Рождественской ярмарке установлено 118 торговых павильонов, 35 из которых - места общепита, 48 - места для торговли продовольственными товарами и 35 - лавки для сувениров, новогодних игрушек и изделий народных промыслов. На открытом воздухе можно приобрести праздничные подарки и угощения, в том числе традиционные петербургские блюда - пышки, шаверму и новогодний безалкогольный глинтвейн.

Главными украшениями Манежной площади стали новогодняя ель, мерцающие гирлянды и световая арка. Юбилейная ярмарка, которая проводится в Петербурге в течение 15 лет, продлится до 10 января.