Специалисты Минздрава РФ посетили амбулаторию поселка Алакуртти Мурманской области

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты Минздрава России посетили амбулаторию поселка Алакуртти Мурманской области для оценки ситуации с оказанием медпомощи после обращения местного жителя к президенту России Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"При первичной оценке мы установили, что ситуация представлена в ином формате. Оказание медицинской помощи по линии скорой соответствует всем установленным нормативам и приказам, в амбулатории работает замечательный врач Татьяна Александровна, которая хорошо знает и добросовестно выполняет свою работу. Имеются безусловно некоторые методические аспекты, но мы и были направлены для того, чтобы их устранить и помочь в решении этих проблем", - рассказал заместитель директора Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Руслан Шепель, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что эксперты ознакомились со структурой, оснащением амбулатории Алакуртти, а также работой ее специалистов.

Ранее на ежегодной пресс-конференции глава государства зачитал письмо Юрия Краснянского, в котором говорилось, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером". Также обратившийся заявил, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет, и в силу возраста он не может поставить корректный диагноз. Однако после оперативной проверки местными властями данная информация не подтвердилась.