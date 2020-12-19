В Петербурге на фасадах новостроек покажут световое шоу с проекциями цифровых картин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Трехмерные цифровые картины с изображением пейзажей Петербурга покажут на фасадах новостроек на севере города. Четырехчасовое световое шоу пройдет дважды - 19 и 20 декабря, сообщили ТАСС в оргкомитете события.

"В эти выходные (19 и 20 декабря) на Парнасе пройдет необычное световое шоу. Фасады двух новостроек на несколько часов превратятся в гигантские киноэкраны. Вместо фильмов на них будут проецироваться фантастические картины цифрового художника Алексея Андреева", - рассказал представитель оргкомитета.

На картинах, выполненных в стиле сюрреализма, "оживут" как знакомые далеко за пределами Петербурга пейзажи - мосты, очертания кораблей, вид города с высоты птичьего полета, так и зарисовки городских окраин, и повседневные бытовые сюжеты. "Художник переосмыслил привычные ситуации в виде трехмерных цифровых инсталляций в пространстве дополненной реальности", - добавил собеседник агентства.

Световое шоу на фасадах домов, расположенных на Заречной улице, будет длиться с небольшими перерывами около четырех часов в каждый из дней показа. "Посмотреть на него может любой желающий. Трехмерные цифровые картины можно будет даже увидеть с ближайших улиц", - сказали устроители. Начало сеансов в 17:00 мск.

Алексей Андреев входит в число ведущих цифровых художников России. Широкую известность он получил благодаря своей работе над "Ку! Кин-дза-дза", анимационным ремейком фильма Георгия Данелии (вышел в 2013 году). Также принимал участие как концепт-художник в создании телевизионного сериала-экранизации повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" режиссера Алана Тейлора (2016 год).