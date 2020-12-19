В Италии объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Вся Италия станет "красной зоной" в праздничные дни с 24 декабря по 6 января, что означает введение на это время общенационального карантина наподобие того, что объявлялся в марте. О таком решении в связи с пандемией объявил в пятницу премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"Вся Италия - "красная зона" с 24 декабря по 6 января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности", - сказал Конте. Все магазины закрыты, за исключением продуктовых и аптек. Остаются открыты парикмахерские. Запрещается переезжать из региона в регион. Не будут работать бары и рестораны, но возможно обслуживание навынос. Премьер указал, что праздничные дни рекомендуется проводить только с членами семьи, с которыми проживаешь на постоянной основе. Но возможно принять двое гостей в сопровождении детей до 14 лет.

Премьер также указал, что с 28 по 30 декабря и 4 января допускаются минимальные послабления. В частности, смогут открыться магазины (до 21:00) и возможно выехать из города постоянного проживания. Однако любое перемещение должно быть оправданным. "Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений", - пояснил Конте. Премьер также указал, что, принимая данные меры, правительство руководствовалось соображениями и выводами специалистов, которые предупреждают о риске роста заражений.

Ранее правительство уже ввело общий запрет на передвижение между областями с 21 января, а также сохранило комендантский час, в том числе в новогоднюю ночь. Но, согласно предыдущему указу, рестораны могли работать в обеденное время и в день Рождества, и 1 января.

Как сообщалось, внутри правящего большинства было непросто достигнуть консенсуса при наметившихся разногласиях в подходах к карантинным мерам. На обсуждение новых ограничительных мер ушло несколько дней. В частности, Конте настаивал на более мягкой линии после того, как большинство итальянских областей придерживались жесткого карантина на протяжении нескольких недель, что позволило остановить рост эпидемиологической кривой. Однако ряд министров, включая министра здравоохранения, настаивали на более жесткой линии, чтобы не допустить нового роста заражений после праздников. Тем более, что с 7 января планируется начать кампанию по вакцинации.

В Италии уже появились шутки про "красное Рождество": этот цвет - традиционный для главного католического праздника. Его принято проводить в расширенном семейном составе. Многие съезжаются из разных городов на ежегодную семейную встречу.