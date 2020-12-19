ГИБДД выписала 2,4 тыс. штрафов по камерам за непристегнутый ремень, разговоры по телефону

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция выписала более 2,4 тыс. постановлений за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону за рулем, все эти нарушения зафиксировали камеры фотофиксации с 1 по 16 декабря этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"По состоянию на 16 декабря 2020 года УГИБДД ГУ МВД России по Москве вынесено свыше 2,3 тыс. постановлений по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), а также больше 100 постановлений по ст. 12.36.1 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства")", - говорится в сообщении.

В главке также отметили, что использование таких комплексов фотовидеофиксации началось с 1 декабря этого года, в Москве их работает всего восемь.

"В настоящее время на рассмотрении в управлении ГИБДД Москвы находится одна жалоба на постановление об административном правонарушении по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов")", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что камеры на столичных дорогах будут фиксировать использование водителем мобильного телефона без гарнитуры и непристегнутый ремень во время движения автомобиля. В тестовом режиме комплексы начали работать в феврале этого года, но штрафы за этот период не выносились.

По информации столичного департамента транспорта, современная дорожная камера может делать до 25 высококачественных фотографий в секунду, каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей, по заданным алгоритмам распознается признак нарушения. Камера "обучена", в частности, безошибочно выявлять на кадрах руки, руль, ремень безопасности. Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор выносит постановление.