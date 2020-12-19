В США регулятор одобрил применение вакцины Moderna от коронавируса

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в пятницу одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, распространенном данным регулирующим органом при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

"Сегодня [в пятницу] FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах второй вакцины против [заболевания] COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении. Ранее аналогичное одобрение получила и вакцина компаний BioNTech и Pfizer.

Как заявил в связи с решение регулятора его глава Стивен Хан, "теперь, когда доступны две вакцины против COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с этой пандемией, которая ежедневно приводит к огромному количеству госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах". "Поздравляю, вакцина Moderna теперь доступна!" - отметил также президент США Дональд Трамп в Twitter. Ранее в пятницу он заявил, что поставки вакцины Moderna от нового коронавируса начнутся немедленно.

В четверг профильный комитет FDA практически единогласно рекомендовал его руководству одобрить обращение Moderna за регистрацией вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В опубликованном ранее пресс-релизе компания заявила, что эффективность ее вакцины превышает 94%.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. В понедельник в США началось применение их препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.

Всего, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, в США с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 17,4 млн человек, 313 035 из них умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.