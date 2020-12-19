МВД возбудило с начала года 37 уголовных дел о распространении фейков во время пандемии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила с начала года в России 37 уголовных дел за распространение фейковой информации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"В 2020 году в целом по России зарегистрировано 37 преступлений по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что МВД составило более 450 протоколов за фейковые новости о коронавирусе с 1 марта.

"Согласно данным рабочей группы по сбору, обобщению и анализу информации о деятельности территориальных органов МВД России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ в период с 1 марта по 1 декабря 2020 года по пунктам 9 - 13 статьи 13.15 ("Злоупотребление свободой массовой информации") КоАП РФ составлено 456 протоколов об административных правонарушениях", - сказали в ведомстве.

В прошлом году в России вступил в силу закон о фейковых новостях. В начале этого года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде либо штрафа в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительных работ сроком до года, принудительных работ, либо лишения свободы до трех лет.

Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе в размере до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах, лишении свободы на срок до пяти лет.