В СВР рассказали о важных качествах современных разведчиков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Современный разведчик не похож на героя шпионских боевиков, но он должен быть готов работать в разных экстремальных условиях и обладать качествами, которые в других сферах не являются главными. Об этом говорится на сайте Службы внешней разведке, которая 20 декабря отмечает столетний юбилей.

"Современный российский разведчик мало похож на героя шпионских боевиков. Труд разведчика сегодня - это непрерывный и настойчивый поиск оптимальных решений поставленных задач по обеспечению безопасности и государственных интересов России", - говорится в сообщении. Разведчик должен обладать многими качествами, которые в других областях жизни и деятельности не обязательно имеют первостепенное значение.

К числу наиболее важных из них в СВР относят преданность Родине, развитое чувство долга, настойчивость и творческий подход к выполнению служебных обязанностей. Разведчик должен иметь отличную память, аналитический склад ума, уметь принимать правильные решения в сложных ситуациях, проявлять разумную инициативу и оправданный риск, способность к продолжительной концентрации внимания и изучению иностранных языков. Среди других не менее важных качеств в СВР называют коммуникабельность, внутреннюю организованность, принципиальность, порядочность и честность в отношениях с руководством и коллегами.

"Профессия разведчика включает в себя элементы разных видов человеческой деятельности. В своей работе разведчик часто применяет методы и приемы, используемые представителями самых разных специальностей - политиков, бизнесменов, ученых", - говорится в сообщении. Разведчик должен быть высококвалифицированным специалистом по широкому кругу внешнеполитических, экономических, научно-технических проблем, в совершенстве владеть несколькими иностранными языками. "Все это при необходимости позволяет ему быстро становиться экспертом в какой-либо конкретной области, представляющей интерес для разведки", - указано в сообщении.

Разведчиков могут направлять в командировки в любой регион мира, где возникает необходимость обеспечить интересы России, поэтому все поступающие на службу в разведку должны быть готовы работать в условиях непривычного, иногда тяжелого климата, в странах с неспокойной обстановкой или даже в кризисных ситуациях.

Кто может стать разведчиком

"СВР России заинтересована в пополнении своего кадрового состава талантливыми, хорошо образованными, в совершенстве владеющими иностранными языками, физически здоровыми, смелыми и активными молодыми патриотами", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что попасть на службу в СВР непросто, для этого нужно пройти длительный и сложный профессиональный отбор.

Так, кандидатом на военную службу в СВР России на должностях оперативного состава может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 22 до 30 лет с высшим образованием по специальностям гуманитарного или технического профиля. Будущий разведчик должен свободно владеть как минимум одним иностранным языком. Женщины могут служить в СВР, но преимущественно в сфере делопроизводства и административно-хозяйственной деятельности.

В СВР отмечают, что хотя профессия разведчика не лишена романтики, это поприще не для тех, кто ищет славы или больших денег. Как отметил директор СВР Сергей Нарышкин в недавнем интервью журналу "Историк", в разведывательную службу идут не за деньгами и известностью, а руководствуются высоким гражданским чувством - чувством любви к земле своих предков, любви к своему Отечеству и желанием это Отечество защищать. По его оценке, Служба внешней разведки России - одна из наиболее подготовленных и эффективных разведывательных структур в мире, готовая адекватно ответить на все вызовы.

100-летний юбилей Службы внешней разведки отмечается 20 декабря. В этот день в 1920 году приказом Феликса Дзержинского был создан иностранный отдел (ИНО) ВЧК. Эту дату принято считать датой рождения внешней разведки. Ее основными задачами стало "получение сведений о подрывной деятельности контрреволюционных белогвардейских организаций за границей и их агентуры" (на фоне продолжавшейся Гражданской войны) и "добывание секретной документальной информации, имеющей важнейшее значение для обеспечения безопасности государства".