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Дело в отношении Сергея Фургала

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 50 человек

Участники акции скандировали лозунги на площади, а затем пошли по центральным улицам города

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала около 50 человек на площади у здания краевого правительства в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте администрации города в субботу.

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"Сегодня на площади Ленина, где уже завершается предновогоднее оформление ледового городка, собралось менее 50 человек", - говорится в сообщении. Обстановку на площади контролируют сотрудники правоохранительных органов. Люди скандировали лозунги на площади, а затем традиционно двинулись по центральным улицам Хабаровска.

Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Сообщается, что за время проведения несогласованных акций в Хабаровском крае пресечено 485 административных правонарушений.

Акция в прошлую субботу собрала около 80 человек. Митинги по вечерам в будни, по информации администрации, прекратились. Ранее акции, начавшиеся 11 июля после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, были ежедневными, они проводились и в других населенных пунктах края. Самые многочисленные из них проходили по субботам.

Теги
РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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