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Синоптики прогнозируют снег и до четырех градусов мороза в Москве 19 декабря

Ночью температура опустится до пяти градусов мороза

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Облачная снежная погода ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от двух до четырех градусов мороза, в ночь на воскресенье - до пяти градусов ниже нуля.

В Подмосковье температура опустится до шести градусов мороза, в ночные часы на востоке области возможны заморозки до 11 градусов мороза.

По данным синоптиков, в Московском регионе ожидаются снег и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы и снегопадов будет действовать в Москве и Подмосковье до 18:00 мск субботы.

Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.

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