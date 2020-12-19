Медрегулятор США изучает случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изучает порядка пяти зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на одобренную им ранее вакцину компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщил в пятницу во время телефонного брифинга с журналистами Питер Маркс, который курирует связанные с вакциной вопросы в этом регулирующем органе при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Отвечая на вопрос, у скольких американцев прививка вызвала аллергическую реакцию, он ответил: "Порядка пяти". Маркс подчеркнул, что FDA изучает все эти случаи. "Мы продолжим внимательно следить за ними. Трудно говорить о них без какой-либо уверенности, пока у нас не будет больше информации о них", - добавил он.

По словам специалиста, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но прививки от компании Moderna, получившей одобрение FDA в пятницу. "Это [вещество] могло быть виновником [аллергических реакций]. И поэтому мы будем очень внимательно следить за тем, как будет распространяться вакцина Moderna", - добавил Маркс.

Он также указал, что Pfizer и Moderna, несмотря на полученное одобрение, должны продолжать следить за безопасностью и эффективностью своих вакцин. "Наша работа по оценке вакцины не заканчивается получением одобрения. И мы ясно дали понять, что ожидаем, что производители вакцин будут продолжать изучать свои вакцины и перейдут к лицензированию", - отметил он. Маркс имел в виду специальную лицензию, которую обычно получают в течение месяцев или даже лет. Обе компании ранее получили одобрение по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. В понедельник в США началось применение их препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.

Всего, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, в США с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 17,4 млн человек, 313 588 из них умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.