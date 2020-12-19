Защита Ярошенко на фоне пандемии запросила его досрочное освобождение из тюрьмы в США

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Защита российского летчика Константина Ярошенко просит в условиях пандемии досрочно освободить россиянина по состоянию здоровья из тюрьмы в американском городе Данбери (штат Коннектикут), где он отбывает наказание. Об этом свидетельствует имеющееся в распоряжении ТАСС прошение защиты россиянина, поступившее в пятницу в базу суда южного округа штата Нью-Йорк.

Как указывается в документе, Ярошенко ранее неоднократно подвергался хирургическому вмешательству, а также страдает от ряда заболеваний, в том числе гиперлипидемии. "У него имеются серьезные физические недомогания, а также наблюдается общее ухудшение психического здоровья", - говорится в заявлении. Защита отмечает, что в нынешнем состоянии россиянин не может представлять угрозу США.

В прошении отмечается, что "ввиду пандемии COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание] и поступивших сведений о том, что тесты сотрудников и заключенных тюрьмы Данбери давали положительные результаты", распространение инфекции на камеру, в которой содержится 51-летний Ярошенко, "фактически будет означать его смерть". "В связи с этим нижеподписавшийся [адвокат россиянина Алексей Тарасов] просит начальство тюрьмы рассмотреть прошение о немедленном освобождении Константина Ярошенко с целью его возвращения в Россию", - говорится в документе.

Как отмечал ранее Тарасов, защита россиянина обращалась в суд с просьбой сократить срок заключения Ярошенко. Он отмечал, что в блоке, где содержится российский летчик, был введен карантин. Как сообщила ТАСС жена Ярошенко, администрация тюрьмы провела массовое тестирование на коронавирус среди заключенных, у семи человек наличие инфекции подтвердилось.

Ярошенко продолжает испытывать проблемы со здоровьем. С момента задержания в Либерии летчик потерял почти все зубы, что вызвало трудности с пищеварением. В сентябре он наконец получил консультацию гастроэнтеролога, который назначил лечение. В феврале россиянин жаловался на проблемы с ногой. Медицинскую помощь в медсанчасти тюрьмы Ярошенко оказали только после вмешательства российских дипломатов.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.