В "Зарядье" запустили онлайн-тур по выставке победителей первой московской арт-премии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Парк "Зарядье" запустил онлайн-тур по выставке, где представлены работы победителей и номинантов первой Московской арт-премии. Об этом в субботу рассказали ТАСС в пресс-службе парка.

"Увидеть произведения современного искусства, которые осенью 2020 года были представлены в парке, теперь можно онлайн. Пользователям предлагают совершить виртуальную прогулку по всем выставочным локациям и увидеть работы более 60 художников, номинированных на первую Московскую арт-премию и взявших призовые места", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что виртуальный тур по экспозиции объединяет оцифрованные пространства павильонов и видовых точек парка, где были представлены работы. Маршрут передвижения может быть выстроен произвольно или с использованием карты и списка локаций и художников.

"Пользователи могут "пройти" по всей территории парка: перед павильоном "Заповедное посольство" они увидят пятиметровую скульптуру Дмитрия Аске "Хранитель", а у малого амфитеатра на выходе с Парящего моста другую работу художника - "Невидимая граница". На виртуальной набережной расположилось мифическое чудовище #KRAKEN Михаила Цатуряна. Арт-объект покрыт этикетками, которые загрязняют мировой океан в промышленных масштабах продуктами распада: пластиком, литием, алюминием", - рассказал собеседник агентства.

Виртуальный тур включил в себя работы Алексея Дьякова, Екатерины Пряничниковой, Сергея Кищенко и Максима Харлова, которые экспонировались в "Ледяной пещере" и "Заповедном посольстве".

Первая Московская арт-премия - проект Фонда развития современного искусства, который проходит при поддержке правительства Москвы. Премия стартовала в парке "Зарядье" в октябре 2019 года. На соискание подали более 800 заявок от авторов и творческих коллективов из России, Германии, Австрии, Белоруссии, Казахстана и Украины. Одно из ключевых событий премии - выставка номинантов, которая проходила в парке "Зарядье" с сентября по ноябрь. Церемония награждения премии проходила онлайн. Посмотреть театрализованное шоу с участием победителей и членов экспертного совета можно на официальной странице парка в "ВКонтакте".