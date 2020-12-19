Опрос: каждый десятый россиянин отказался наряжать елку на Новый год

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин не будет наряжать елку на Новый год, большинство из них - родители подростков. Такие данные привел Райффайзенбанк по итогам опроса, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Среди тех, кто собирается украшать свой дом к Новому году, живую елку будут наряжать только 26%, а еще 3% россиян планируют сделать "альтернативную" елку из веток, гирлянд, книг или чего-нибудь еще. Большинство же будут украшать искусственное дерево и лишь 1% опрошенных пока так и не определился с выбором. При этом большинство (45%) из тех, кто планирует покупку елки в этом году, отправятся за ней в гипермаркет, еще 24% купят ель на развалах, 9% закажут ее онлайн, а 4% купят "с рук".

"Интересно, что 18% респондентов уверены - меньший вред окружающей среде будет нанесен, если украсить живое дерево. 7% самым экологичным считают вариант с "альтернативной елкой". Безразличен этот вопрос только 8% россиян. Большинство (67%) более экологичным решением считают как раз искусственную елку", - отметили в пресс-службе Райффайзенбанка.

Большинство россиян (91%), как показал опрос, наряжают елку из года в год в одними и теми же украшениями.

В онлайн-опросе приняли участие жители 13 крупных городов России в возрасте 26-45 лет. У 55% респондентов есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход большинства опрошенных составляет от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.