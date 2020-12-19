Число бронирований на летний сезон 2021 года в Сочи достигло 45%

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Число бронирований средств размещения Сочи в летний туристический сезон 2021 года достигло 45%. Об этом сообщила журналистам в ходе пресс-тура директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

"На сегодняшний момент мы отмечаем достаточно высокий процент бронирования, в том числе уже на летний период. Вообще этот год, как мы уже говорили, для Сочи и курортов Краснодарского края оказался достаточно успешным, несмотря на пандемию. На сегодняшний момент уже порядка 45% мы видим бронирования на летний период", - сказала Батяйкина.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.