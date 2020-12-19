В России за сутки выявили 28 209 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 209. Общее количество инфицированных достигло 2 819 429, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении прирост, по данным штаба, составляет 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 109. Всего уже выздоровели 2 254 742 человека.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся составляет около 80% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 585, до 50 374. Днем ранее было зарегистрировано 611 смертей.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,79%, обновив максимум с начала пандемии, следует из данных штаба.

В частности, за минувшие сутки зарегистрировали 75 смертей в Санкт-Петербурге, 74 - в Москве, 33 - в Московской области, 25 - в Ростовской, 21 - в Воронежской, 18 - в Пермском крае.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 459, до 728 637.

Днем ранее в Москве выявили 6 937 заразившихся.