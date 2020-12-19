Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,01

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,01, в Москве - до 1,03, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Показатель превысил единицу в столице впервые с 14 декабря, в стране в целом - впервые с 15 декабря.

Коэффициент держится ниже единицы в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Это Архангельская область (0,98), Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ (0,99).

В Санкт-Петербурге показатель пятый день подряд равен 1, что свидетельствует о стабилизации ситуации в городе, который стал одним из основных очагов эпидемии осенью. В Нижегородской и Ростовской областях коэффициент составил 1,01, в Воронежской и Свердловской - 1,02, в Подмосковье - 1,04.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.