Военные передали Севастополю построенный водовод

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м воды в сутки в Севастополе. Как сообщили в военном ведомстве, водовод был построен за 68 суток, проложено 10 тыс. м труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную.

"Проведены испытания линейной части и комплексные испытания объекта, соответствующие документы оформлены. Объект передается в эксплуатацию водоканалу Севастополя", - сказали в военном ведомстве. Там добавили, что трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит в случае необходимости поливать прилегающие виноградники и подводить воду в соответствующие предприятия.

"Учитывая геологию района строительства, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов. Производительность станции - более 600 куб. м в час, что позволяет перекачивать 15 тыс. куб. м воды в сутки", - рассказали в Минобороны РФ. Станция полностью автоматизирована.

Как рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас ведется строительство водозабора на реке Бельбек. "В составе объекта - накопительный бассейн емкостью 150 тыс. куб. м, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура", - перечислил замминистра.

По его словам, работы идут в круглосуточном режиме, строительство объекта завершено более чем на 50%. Вся работа будет завершена 1 марта 2021 года. "Ввод в эксплуатацию объекта позволит подавать 50 тыс. куб. м пресной воды в сутки для снабжения Севастополя", - пояснил замминистра.

Строительство инфраструктуры для водоснабжения Севастополя ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.