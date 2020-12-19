Первые 120 учителей в Санкт-Петербурге привились от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 120 педагогов сделали прививку от коронавируса в первый день вакцинации работников образовательной сферы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

"Вакцинация педагогов началась <…> Вчера наряду с врачами первые 120 учителей в Петербурге сделали прививку от коронавируса. Каждого педагога перед прививкой внимательно осмотрел врач - несколько человек были вынуждены отложить вакцинацию на чуть более позднее время. У кого-то насморк, кто-то с повышенным давлением", - написала Потехина, добавив, что через 21 день сделавшим прививку необходимо будет прийти на второй этап и сделать еще одну инъекцию.

По словам Потехиной, эпидемиологическая ситуация остается сложной, число заболевших детей и педагогов уже третью неделю не снижается. Школы города продолжают работать в обычном очном формате, зимние каникулы начнутся и закончатся по плану, отметила вице-губернатор.

В пятницу в Петербурге начали работу шесть пунктов вакцинации, в субботу их число увеличилось до 11, рассказала Потехина. До конца года откроется больше 70 пунктов, и каждый из них в сутки сможет принимать 40-50 человек.

"Мне повезло: в числе других первопроходцев меня допустили до вакцинации, - также написала вице-губернатор. - Вечером после вакцинации состояние было приличным, хотя чувствовался небольшой дискомфорт, как бывает, когда простудился, но еще не заболел. К утру от него не осталось никакого следа".

Вакцинация педагогов в два этапа

Ранее сообщалось, что педагоги Санкт-Петербурга будут проходить вакцинацию от коронавируса в два этапа - в первую очередь привьют школьных учителей 5-11 классов и педагогов системы профессионального образования, а также руководящих работников образовательных учреждений. В общей сложности это 37 тысяч человек. На втором этапе привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

По последним данным, Санкт-Петербург получил 5,5 тыс. доз вакцины "Спутник V", а также почти 1 тыс. доз "Эпиваккорона". В комитете по здравоохранению сообщали, что Петербург ожидает до конца года еще около 100 тыс. доз вакцины от коронавируса. В январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз.