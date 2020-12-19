Актера МХАТ им. Горького обвинили в предоставлении поддельного больничного листа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Актера МХАТ им. Горького Антона Наумова обвинили в предоставлении поддельного больничного листа, по данному факту проводится проверка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение от актера, который сообщил, что в августе этого года, чувствуя, что заболевает, воспользовался интернетом, перешел по ссылке Фонда социального страхования, на сайте которого заполнил форму заявления на получение больничного листа, указав симптомы, паспортные данные и данные полиса ОМС", - сказал собеседник агентства.

После доставки курьером больничного листа, актер предоставил документ руководству. Позже после увольнения он узнал, что его обвиняют в подделке больничного листа. "Актер в свою очередь обратился с заявлением на предмет мошеннических действий со стороны неизвестного лица, который предоставил ему фальшивый больничный лист. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник.