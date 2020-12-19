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Пандемия COVID-19

В России разрабатывают вакцину, способную защищать одновременно от кори и коронавируса

По словам главы "Вектора" Рината Максютова, первые исследования на животных показали, что ее однократное введение формирует сильный иммунный ответ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вакцина, способная одновременно защищать от кори и коронавируса, разрабатывается в России. Первые исследования на животных показали, что ее однократное введение формирует сильный иммунный ответ, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

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"Вакцина на основе рекомбинантного вируса кори как против нового коронавируса, так и против очень высоко контагиозного вирусного заболевания - кори. В настоящий момент штаммы все получены, они заложены в нашу государственную коллекцию. Проведены первые исследования на лабораторных животных, и показано уже, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 75,7 млн человек, свыше 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровели 2 254 742 человека, умерли 50 347. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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