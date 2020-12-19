Гинцбург: заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Большая часть москвичей, заразившихся коронавирусом после вакцинации, получила плацебо, считает глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее власти Москвы сообщили, что из более чем 20 тыс. привитых в рамках пострегистрационных испытаний заразились 273 человека.
"Я более чем уверен, что большая часть из тех 270 <...> - это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло, и они не успели получить вторую вакцинацию", - сказал Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".
Гинцбург сообщил, что вакцинация от коронавируса может не давать защиту людям с проблемами с иммунитетом или из-за стрессового состояния, возникшего в процессе.
"Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует. Оставшиеся 5% - это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата. Это состояния, когда или у человека исходное иммунодефицитное состояние бывает, или в процессе вакцинации было стрессовое состояние", - сказал он.
Иммунитет к инфекции
Гинцбург считает, что до 80% россиян могут быть привиты от коронавируса к осени 2021 года, это позволит считать инфекцию вакциноуправляемой.
"Если в месяц, а это вполне реально для нашего внутреннего потребления, наше производство будет выпускать 5-6 млн доз вакцины, то к концу осени 2021 года мы должны провакцинировать 70-80% нашего населения, то есть, данное заболевание будет вакциноуправляемым", - сказал он.
Вакцина "Спутник V" обеспечит иммунитетом к инфекции на срок более двух лет, сообщил Гинцбург.
"Вакцина "Спутник V" будет создавать иммунитет на два и более года, будет нас защищать. Сколько времени будут нас защищать вакцины, созданные на основе РНК-векторов, это никому не известно", - сказал он.
Гинцбург рассказал, что сохранил антитела к коронавирусу спустя восемь месяцев после вакцинации.
"Я действительно поддался общей тенденции, которая в последнее время всех, кто провакцинировался раньше, охватила, - проверять свой уровень антител. И могу вам доложить, что если я 30 марта вакцинировался, то восемь месяцев без одной недели, да, у меня титр антител остался <...> тот, который у меня был на третью неделю после второй вакцинации. То есть он сохранился", - сказал Гинцбург.