Гинцбург: заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо

Ранее власти Москвы сообщили, что из более чем 20 тыс. привитых в рамках пострегистрационных испытаний заразились 273 человека.

"Я более чем уверен, что большая часть из тех 270 <...> - это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло, и они не успели получить вторую вакцинацию", - сказал Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

Гинцбург сообщил, что вакцинация от коронавируса может не давать защиту людям с проблемами с иммунитетом или из-за стрессового состояния, возникшего в процессе.

"Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует. Оставшиеся 5% - это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата. Это состояния, когда или у человека исходное иммунодефицитное состояние бывает, или в процессе вакцинации было стрессовое состояние", - сказал он.

Иммунитет к инфекции

Гинцбург считает, что до 80% россиян могут быть привиты от коронавируса к осени 2021 года, это позволит считать инфекцию вакциноуправляемой.

"Если в месяц, а это вполне реально для нашего внутреннего потребления, наше производство будет выпускать 5-6 млн доз вакцины, то к концу осени 2021 года мы должны провакцинировать 70-80% нашего населения, то есть, данное заболевание будет вакциноуправляемым", - сказал он.

Вакцина "Спутник V" обеспечит иммунитетом к инфекции на срок более двух лет, сообщил Гинцбург.

"Вакцина "Спутник V" будет создавать иммунитет на два и более года, будет нас защищать. Сколько времени будут нас защищать вакцины, созданные на основе РНК-векторов, это никому не известно", - сказал он.

Гинцбург рассказал, что сохранил антитела к коронавирусу спустя восемь месяцев после вакцинации.

"Я действительно поддался общей тенденции, которая в последнее время всех, кто провакцинировался раньше, охватила, - проверять свой уровень антител. И могу вам доложить, что если я 30 марта вакцинировался, то восемь месяцев без одной недели, да, у меня титр антител остался <...> тот, который у меня был на третью неделю после второй вакцинации. То есть он сохранился", - сказал Гинцбург.