Собянин: самый острый период борьбы с пандемией закончится через несколько месяцев

"Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться",- сказал Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1" .

Ранее он заявил, что ситуация в столице, которая занимает первое место в России по числу заразившихся, остается сложной, а в стационарах находятся почти 13 тыс. пациентов с коронавирусом.

Собянин также сообщил, что самыми сложными для него стали решения не по введению коронавирусных ограничений в городе, а по их снятию. "Самым сложным был даже не период, когда мы принимали решение о закрытии города, самым сложным было принять решение о снятии этих ограничений", - отметил он.

Собянин пояснил, что когда ограничения вводились, то главной целью была защита населения. "А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват", - продолжил он.

Мэр признал, что не принимать решений об отмене тех или иных коронавирусных ограничений было нельзя. "Если мы видим, что эпидемия пошла резко на спад, у нас есть возможность открыть целые сектора экономики, дать возможность людям нормально жить, передвигаться и общаться, это надо было сделать", - заключил он.