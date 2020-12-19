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Глава "Вектора" считает, что коронавирус не был создан искусственно

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Коронавирус не создавался искусственно, он является результатом "классической вирусной эволюции в природе". Об этом сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Я считаю, что новый коронавирус - это не техническое изобретение человека, и анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе", - сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

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