Вода из Кадыковского карьера начала поступать в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Вода из Кадыковского карьера подана в систему водоснабжения Севастополя, что позволит не вводить в городе ограничения подачи воды населению. Об этом в субботу сообщил губернатор Михаил Развожаев после запуска, в котором в формате видеоконференции участвовал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Развожаев сообщал, что подача воды из карьера будет организована на две недели раньше запланированного срока. Это позволит экономить порядка 15 тыс. куб. м в сутки из Чернореченского водохранилища.

"Сегодня 15 тыс. куб. м мы даем - это минус 15 тыс. куб. м из Чернореченского водохранилища. У нас сейчас забирается около 10 тыс. с Гасфорты и около 5 тыс. с Инкермана. Совокупно 30 тыс. куб. м в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище. Там потребление снизилось с 80 до 50 тыс. куб. м", - сказал Развожаев.

Губернатор добавил, что в Севастополе не планируют ограничивать подачу воды населению до марта 2021 года, когда ожидается начало наполнения Чернореченского водохранилища паводковыми водами и будет завершено строительство большого водозабора на реке Бельбек, где также будут дополнительно пробурены скважины. "Там мы сможем порядка 50 тыс. кубических метров в сутки взять. Тот объект, во-первых, перекроет дефицит Чернореченского водохранилища, во-вторых, позволит во время нормального весеннего периода - дождей, паводков - поднять воду на необходимый уровень. Это стратегия, которая позволит без ограничений прожить последствия засушливого 2020 года, даже если следующий год будет непростой", - пояснил Развожаев.

Ситуация с водоснабжением

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики перейдет Алушта. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.