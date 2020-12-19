Глава Центра им. Чумакова сообщил, что у их вакцины пока нет названия

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) вакцина от коронавирусной инфекции пока не имеет собственного названия, но уже рассматриваются его варианты, в том числе "Ковивак", сказал директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале " Россия-1 ".

"После регистрации мы должны получить имя собственное вакцины, у нас есть несколько предложений на эту тему, наверное, наиболее простое - "Ковивак". У нас работает очень много молодых людей, одним из вариантов было это - "Чувак", "Вакцина Чумакова". Вряд ли, наверное, дойдет в таком виде, но, по крайней мере, работая по 14 часов в сутки, мальчики и девочки у нас позволяют себе шутить", - сказал ученый.

О центре им. Чумакова

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).