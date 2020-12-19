В Ереване стартовал траурный марш по погибшим в Карабахе

ЕРЕВАН, 19 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Еревана во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и членами правительства начали в субботу траурный марш от площади Республики к мемориальному комплексу Ераблур в память о погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Площадь Республики была переполнена людьми, когда Пашинян вышел из здания правительства, полиция несет усиленную службу. Пашинян идет во главе колонны, в которой сотни человек. Некоторые участники марша скандируют лозунги в поддержку премьера, однако Пашинян призывает их этого не делать. "Не надо оваций и речей, давайте шагать молча", - обратился Пашинян к своим сторонникам в начале марша.

В то же время в Ераблуре собрались противники Пашиняна, которые намерены не допустить участия премьер-министра в траурных мероприятиях.

Армянские власти заявляют о почти 3 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Есть и множество пропавших без вести, поиски которых идут в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джебраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста. Со дня прекращения военных действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах уже обнаружено 969 тел.