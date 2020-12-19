В Севастополе нашли новый источник подземных вод

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Источник подземных вод обнаружили в Севастополе в результате геологоразведки, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе подземные воды", - сказал Хуснуллин, который по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера.

Как сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас ведется строительство водозабора на реке Бельбек. По его словам, вся работа будет завершена 1 марта 2021 года. Ввод в эксплуатацию объекта позволит подавать 50 тыс. куб. м пресной воды в сутки для снабжения Севастополя.

Хуснуллин уточнил у губернатора Михаила Развожаева, когда планируется бурение скважин и начало подачи этой дополнительной воды на Севастополь. "Задачу поставили, чтобы синхронизировать этот процесс с запуском объекта на Бельбеке. С военными мы принципиально этот вопрос проработали <…> По нашим расчетам это все должно произойти до середины февраля следующего года, скважины должны быть к эксплуатации готовы, чтобы их в общую систему включить", - ответил губернатор.

По словам вице-премьера, это позволит дать еще порядка 10 тыс. куб. м воды. "Дополнительно еще, по расчетам, еще до 10 тыс. кубов, то есть это огромный плюс к той работе, которую мы делаем. Для вас, конечно, это дополнительная нагрузка, дополнительные работы, но так как вы уже мобилизовались, так как у вас там уже люди есть, и работа идет хорошо, я вас очень прошу этот вопрос увязать и одновременно закончить вместе с запланированными работами", - обратился Хуснуллин к замминистру обороны.

Развожаев сообщил, что власти намерены благоустроить территорию около водозабора на реке Бельбек.

Ситуация с водоснабжением

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики перейдет Алушта. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.