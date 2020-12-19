Швейцария сертифицировала вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic сертифицировало вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Об этом говорится в сообщении этой структуры, опубликованном в субботу на ее сайте .

"Вакцина Pfizer/BioNTech одобрена в рамках процедуры непрерывного обзора после тщательного изучения", - отметило агентство.

В сообщении подчеркивается, что процедура сертификации осуществлена по прошествии двух месяцев после получения заявки. Вакцина BNT162b2 получила одобрение на основе представленных документов. Она продемонстрировала "сравнительно высокий уровень эффективности во всех обследуемых группах и, таким образом, отвечает требованиям безопасности", сообщили в Swissmedic.

"Любой человек в возрасте 16 лет и старше может быть вакцинирован от нового коронавируса (SARS-CoV-2) при условии соответствия официальным рекомендациям по вакцинации со стороны федерального правительства", - подчеркнуло агентство. В качестве оптимальной рекомендована внутримышечная вакцинация двумя дозами: между ними должен быть перерыв в 21 день. По прошествии семи дней после введения второй дозы вакцины у 90% взрослых людей было зафиксировано наличие защиты от коронавируса, констатировали в Swissmedic.