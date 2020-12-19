На "Дорогу памяти" доставили капсулы с землей с захоронений советских воинов в Белоруссии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи и закладки капсул с землей с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на белорусской земле, прошла в военно-мемориальном комплексе "Дорога памяти" в парке "Патриот". Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Латунные гильзы с землей с мест захоронений передал заместителю министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко", - отмечается в сообщении.

"Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, и поколение, вершившее Великую Победу, понемногу становится историей, но память о наших предках будет жива всегда, это основа нравственного воспитания будущих поколений наших народов", - сказал замминистра. Он поблагодарил в лице посла весь белорусский народ за участие в акции "Горсть памяти".

"Память о Великой Отечественной войне - святое дело для белорусского народа, - в свою очередь сказал Семашко. - Мы очень активно работаем с братской Россией. Создано Союзное государство. Российско-белорусские отношения развиваются в политическом, экономическом и военном направлениях. Россия и Республика Беларусь - братья на века. На примере мужества и героизма наших отцов, дедов и прадедов мы воспитываем детей и внуков - это залог нашего общего будущего".

Гильзы с землей, собранной с братских могил и захоронений советских воинов на территории Белоруссии, с воинскими почестями под звуки оркестра были заложены в мемориальные плиты комплекса "Дорога памяти". Всего белорусская сторона передала 6 817 гильз с землей.

Масштабная акция под названием "Горсть памяти" приурочена к 75-й годовщине Победы. В ее рамках земля с многочисленных мест захоронений советских воинов в России помещается в специальные контейнеры - "солдатские кисеты". Их, в свою очередь, кладут в гильзы артиллерийских снарядов, которые с воинскими почестями закладывают на мемориальном комплексе вокруг главного храма ВС РФ в парке "Патриот".