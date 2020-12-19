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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Проблемы в работе соцсети наблюдались в европейской части России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские пользователи сообщают о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (67%), трудности при отправке сообщений (28%) и при входе в аккаунт (4%). Проблемы в работе соцсети наблюдаются в европейской части России.

По данным сервиса Downdetector, на 14:25 мск зафиксировано 1780 сбоев.

Позже в компании сообщили ТАСС, что соцсеть восстановила работу после кратковременных неполадок, которые возникли днем в субботу у некоторых пользователей.

"У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу", - отметили там.

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