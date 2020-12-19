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Пандемия COVID-19

Макрон находится в стабильном состоянии после заражения коронавирусом

Лидер Франции продолжает работать

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает работу, несмотря на заражение коронавирусом, его состояние стабильное. Об этом сообщили в субботу в президентской администрации.

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"Состояние президента республики стабильное по сравнению с тем, что было в пятницу. У него те же симптомы (усталость, кашель, ломота в теле), которые ни в коем случае не мешают ему выполнять его функции. Клинические и параклинические обследования регулярно проводятся президентской медслужбой. Их результаты обнадеживают", - заявили в Елисейском дворце.

В четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Макрон сдал тест на коронавирус, его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно. Он самоизолировался в своей загородной резиденции, находящейся на территории Версальского дворцово-паркового комплекса. В пятницу глава государства опубликовал видеоролик, в котором заверил, что чувствует себя нормально, но работает более медленными темпами.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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