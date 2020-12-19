Пойманного на мусорном полигоне под Мурманском белого аиста отправили в центр под Псковом

МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Краснокнижного белого аиста, пойманного на мусорном полигоне в Междуречье Мурманской области, отправили на реабилитацию в Центр "Дом Белого Аиста" в Псковскую область. Поездом он благополучно добрался до Петербурга, сообщила ТАСС в субботу мурманский зооволонтер Наталья Раевская.

"Поехал он (аист) из Мурманска на поезде без сопровождения, РЖД предоставляет такую услугу, она оплачивается, и животное едет. Когда везут кошку, собаку, например, проводники меняют воду, подстилку, насыпают корм, но птице это не нужно. Ее закрыли, в коробке темно, никаких раздражителей, сутки-двое дикая птица без ухода спокойно едет. В Петербурге аиста уже встретил волонтер Центра "Дом Белого Аиста", его уже погрузили на машину и сейчас везут в Центр, так что сегодня птица поступит на реабилитацию", - сказала Раевская.

Она добавила, что в ветеринарной клинике Мурманска аисту провели диагностику заболеваний и назначили лечение, которое должно продлиться около месяца. "Мы сделали рентген, у нашего аиста есть определенный набор диагнозов, довольно стандартный для птицы, попавшей в такие условия, что она не может улететь. Это пневмония, аэросаккулит, воспаление ЖКТ, поскольку питался он на мусорном полигоне. Лечение продлится около месяца, мы его здесь назначили, мы его здесь же начали, вместе с аистом передали в питомник все закупленные лекарства, чтобы там, в отдаленной деревне Низовицы Псковской области, не тратили время на поиск медицинских препаратов", - уточнила волонтер.

Ранее сообщалось, что белый аист, занесенный в Красную книгу России, поселился в сентябре на территории мусорного полигона экотехнопарка в Междуречье под Мурманском. Его заметили сотрудники предприятия, чтобы спасти птицу от предстоящих холодов, они обратились к орнитологам. Ученые пояснили, что птица сбилась с маршрута, и рекомендовали отловить ее и переправить в реабилитационный центр. Попытки поймать аиста длились два месяца, приманка не действовала, поскольку ему хватало еды на полигоне. В декабре орнитологу Мурманского морского биологического института Алексею Ежову, соорудившему специальную ловушку, удалось поймать редкую птицу.

Белый аист - самый распространенный вид аистов, птица белого цвета с черными крыльями, красным клювом и красными ногами, обитает в Европе (на севере - не дальше Ленинградской области) и в Азии, зимует в Индии и Африке. Перелет на зимовку аисты совершают днем, летят на большой высоте, часто паря, выбирая для этого самые удобные в аэродинамическом отношении маршруты, над морем аисты летать избегают.