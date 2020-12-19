В Петербурге приостановили работу девяти баров, нарушавших запрет на работу ночью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил в нескольких районах Санкт-Петербурга работу девяти баров, нарушавших введенный на фоне роста заболеваемости COVID-19 запрет на прием посетителей в ночное время, в отношении 180 гостей заведений составлены протоколы. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, сотрудники которого входили в состав рейдовой группы, проверявшей в предыдущие две ночи соблюдение действующих ограничений.

По результатам проверки сотрудники комитетов привлекают владельцев девяти этих заведений к административной ответственности, штраф за нарушение может составить до 300 тыс. рублей в отношении каждого юридического лица. "К административной ответственности будут привлечены и около 180 посетителей заведений за нахождение в точке общественного питания в ночное время и неиспользование средств индивидуальной защиты. Деятельность всех девяти заведений-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны", - рассказали в пресс-службе комитета.

В списке нарушителей - бары на набережной канала Грибоедова, в Банковском переулке, на улице Рубинштейна, в Щербаковом переулке, на улице Гороховой, а также караоке-бары на Полтавской улице, Московском проспекте, набережной канала Грибоедова и 1-й линии Васильевского острова. Отмечается, что в четырех заведениях изъята незаконно реализуемая алкогольная продукция, в трех - кассовая техника. Сотрудники следственного комитета зарегистрировали материалы проверок по фактам возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Рейды по предотвращению нарушений, связанных с работой объектов общественного питания в ночное время, проводились комитетом по контролю за имуществом Петербурга при содействии городского комитета по промышленной политике инновациям и торговле. В состав каждой рейдовой группы также вошли представители Следственного комитета, Роспотребнадзора, полиции города. Охрану общественного порядка обеспечили сотрудники Росгвардии, доступ на закрытые объекты - представители МЧС. В заведениях проверяли соблюдение временного запрета работы предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00, наличие QR-кода, наличие у сотрудников средств индивидуальной защиты, использование дезинфицирующих средств.