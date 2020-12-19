Мэр Сочи заявил, что отели на территории "Сириус" ежегодно принимают 1 млн туристов

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Средства размещения имеретинской низменности в Сочи, где создается федеральная территория "Сириус", принимают в год около 1 млн туристов. Новый статус позволит обеспечить комфортное проживание и жителей города, и туристов, сообщил журналистам в ходе пресс-тура мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Если говорить о "Сириусе", это 12 тыс. жителей и примерно 1 млн туристов в год", - сказал Копайгородский.

Он добавил, что на территории расположены 12 крупных средств размещения и около 200 малых.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

Госдума на прошлой неделе приняла в третьем - окончательном - чтении проект закона о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, в котором обозначены особенности организации там публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.