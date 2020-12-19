Глава НИИ Пастера рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян назвал теоретически возможным повторное заражение коронавирусной инфекцией, но в его практике случаев пока не было. Этому могут быть подвержены люди с иммунодефицитом, сказал эксперт в интервью телеканалу "Звезда" .

"У меня нет убеждения, что повторное заражение происходит. Теоретически оно возможно, то есть теоретический базис для этого существует, без сомнения. Он существует для любой инфекции. Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или проведенной вакцинации. Что это за лица? Это лица, у которых существуют явные или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", - сказал Тотолян в интервью, фрагмент которого опубликован в субботу на сайте телеканала.

Он пояснил, что наиболее серьезные иммунодефицитные состояния носят врожденный характер, клинически проявляться они могут в разном возрасте. "Чаще всего в детском, но нередко они проявляются уже и в 20, и в 30 и в 40 лет. Нужны определенные условия, чтобы иммунная система оказалась несостоятельной. Если в результате перенесенного заболевания ни гуморальный, ни клеточный иммунитет не сформировался у такого человека, то это уже является основанием для углубленного иммунологического обследования на предмет подтверждения или исключения иммунодефицитного состояния, то есть "поломки" иммунной системы", - отметил он.

Тотолян сказал, что специалисты НИИ Пастера с лета с определенной периодичностью наблюдают когорту переболевших коронавирусом. "За это время возникало несколько сюжетов, когда такой переболевший говорил, что заболел повторно - каждый подобный случай нуждается в детальном изучении. Детальное расследование подобных случаев не подтвердило повторное заболевание", - констатировал он.

9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи повторного коронавирусного заражения в России единичны. Она отметила, что каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными специально созданной рабочей группой.