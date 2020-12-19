Глава НИИ Пастера рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян назвал теоретически возможным повторное заражение коронавирусной инфекцией, но в его практике случаев пока не было. Этому могут быть подвержены люди с иммунодефицитом, сказал эксперт в интервью телеканалу "Звезда".
"У меня нет убеждения, что повторное заражение происходит. Теоретически оно возможно, то есть теоретический базис для этого существует, без сомнения. Он существует для любой инфекции. Всегда есть определенная категория лиц, у которых иммунитет может не выработаться в результате перенесенного заболевания или проведенной вакцинации. Что это за лица? Это лица, у которых существуют явные или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние", - сказал Тотолян в интервью, фрагмент которого опубликован в субботу на сайте телеканала.
Он пояснил, что наиболее серьезные иммунодефицитные состояния носят врожденный характер, клинически проявляться они могут в разном возрасте. "Чаще всего в детском, но нередко они проявляются уже и в 20, и в 30 и в 40 лет. Нужны определенные условия, чтобы иммунная система оказалась несостоятельной. Если в результате перенесенного заболевания ни гуморальный, ни клеточный иммунитет не сформировался у такого человека, то это уже является основанием для углубленного иммунологического обследования на предмет подтверждения или исключения иммунодефицитного состояния, то есть "поломки" иммунной системы", - отметил он.
Тотолян сказал, что специалисты НИИ Пастера с лета с определенной периодичностью наблюдают когорту переболевших коронавирусом. "За это время возникало несколько сюжетов, когда такой переболевший говорил, что заболел повторно - каждый подобный случай нуждается в детальном изучении. Детальное расследование подобных случаев не подтвердило повторное заболевание", - констатировал он.
9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи повторного коронавирусного заражения в России единичны. Она отметила, что каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными специально созданной рабочей группой.