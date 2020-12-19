В Петербурге выделят дополнительно 321 млн рублей на закупку лекарств для больных COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительно более 320 млн рублей на приобретение лекарств для больных с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы города.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга более 321 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении. Лекарственные препараты будут закуплены районными поликлиниками в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эти средства наряду с уже перечисленным федеральным финансированием позволят закупить необходимые лекарства "для всех нуждающихся пациентов". Из федерального бюджета на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID Петербургу направили 203 млн рублей. До конца года городу направят еще 112 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами от коронавируса при амбулаторном лечении.

В Смольном также сообщили, что правительство города выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому. "Отдельно предусмотрены дополнительные средства на аренду поликлиниками автомобилей для перевозки участковых врачей в январе-феврале 2021 года, что позволит профинансировать в общей сложности не менее 54 тыс. машино-часов в месяц с учетом зарплаты водителя и всех накладных расходов, в которые входит санитарная обработка автомобиля после поездок", - сказали в пресс-службе администрации.

Также Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Петербурга 39,9 млн рублей на приобретение для работников скорой помощи пульсоксиметров. Средства будут предоставлены в виде целевой субсидии станции скорой медицинской помощи.

В Петербурге выявлено 197 054 случая заражения коронавирусом, это второе место в России после Москвы. Выздоровели 114 806 человек, умерли 6 767. За сутки в городе выявили 3 754 случая заражения.