Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Об этом сообщила в субботу пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Заветное желание юного туляка исполнил президент России Владимир Путин. 5 декабря во время итогового мероприятия в сфере добровольчества, онлайн-марафона "Мы вместе", глава государства традиционно принял участие в акции "Елка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной". Удаленно Путин выбрал два детских желания: одно из них - десятилетнего Александра, который очень хотел обнять настоящую панду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мальчик вместе с родителями приехал в столицу и встретился с пандой под присмотром сотрудников Московского зоопарка. Сотрудники рассказали ребенку о том, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение. "Саша побывал в ветеринарной клинике, вход в которую закрыт для обычных посетителей, и даже создал уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие принты красками", - отмечается в пресс-релизе.

"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые", - приводит пресс-служба слова мальчика. Сотрудники зоопарка подарили Саше игрушечную панду и провели ребенку и его семье экскурсию по всему зоопарку. Во время посещения зоопарка мальчику позвонил глава государства, говорится в сообщении.

Александр с девяти месяцев живет с диагнозом "сахарный диабет первого типа". Болезнь дает сопутствующие осложнения, например плохое зрение. Мальчик ходит в компьютерную академию и очень любит животных. Папа ребенка вне работы занимается волонтерством - помогает собакам.

В рамках акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. "Елка желаний" - одна из активностей акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами "Мы вместе". На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем - Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.