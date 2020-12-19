Мэр Сочи заявил, что город готов обеспечить безопасность туристов в дни праздников

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи утверждают, что город на 100% готов обеспечить безопасность туристов от коронавируса в дни новогодних праздников.

"Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность именно по системе коронавирусной инфекции на 100%, - сказал журналистам в ходе пресс-тура мэр Алексей Копайгородский. - На территории города санитарно-эпидемиологическая ситуация оценивания как спокойно-удовлетворительная".

Он добавил, что в городе готовится к открытию обсерватор. "Там в принципе все готово. Если человеку уже в средстве размещения стало плохо и он почувствует себя более или менее нормально, мы его отвозим туда [в обсерватор], чтобы он не инфицировал других. Что касается тех, у кого будут выявляться тяжелые симптомы, конечно, у нас будет развернуты дополнительные места [в больницах]", - отметил Копайгородский, добавив, что всего в городе будет дополнительно развернуто 820 коек.

В дни новогодних праздников в Сочи приедет почти 350 тыс. туристов.

Единая турзона

Копайгородский также заявил, что опыт создания единой турзоны в горах Сочи распространят в прибрежном кластере. "Мы сейчас заключили очень серьезное долгожданное соглашение между всеми заинтересованными лицами горного кластера, Кавказским биосферным заповедником, национальным парком и всеми собственниками территорий размещения. И такую же систему мы сделаем для нижней части нашего города, для прибрежного кластера", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Сочи появится кластер, объединяющий все горные курорты в одну туристическую зону, соответствующее соглашение о развитии горных туристических территорий было подписано в ноябре 2020 года. Документом предусмотрено, что на курорте появится сеть пешеходных экологических маршрутов и велодорожек, а также единый для всех курортов визит-центр.

В данную новость были внесены изменения (17:14 мск) - добавлена информация о создании единой турзоны