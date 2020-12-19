Новая разновидность SARS-CoV-2 и планы по вакцинации. Главное о коронавирусе за 19 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 819 429 случаев заражения, из них новых — 28 209. За сутки умерли 585 человек, за весь период — 50 374.
- Около 60% взрослого населения России планируют охватить вакцинацией против коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Отношение Запада к России и к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" связано с вопросами конкуренции, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
- В России разрабатывают вакцину, способную защищать одновременно от кори и коронавируса. Также скоро могут начать испытания единой вакцины против коронавируса и гриппа.
- Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления.
- Полиция с начала года возбудила в России 37 уголовных дел за распространение фейковой информации в условиях пандемии коронавируса.
- Эпидемия коронавируса может закончиться в России к весне или даже раньше, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович надеется, что пандемию можно будет остановить уже в следующем году, однако от коронавируса мир еще не скоро избавится.
Москва
- Всего зафиксировано 728 637 случаев заражения, из них новых — 6 459 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 75,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать на Украине. В том числе в стране запретили проводить массовые мероприятия в образовательных учреждениях, праздничные мероприятия в развлекательных центрах и общепите.
- Вторая волна пандемии, начавшаяся в декабре в Южно-Африканской Республике, вызвана новой разновидностью коронавируса, заявил на брифинге министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.
- Быстрый рост заболеваемости в Великобритании, который связывают с появлением в стране нового генетического варианта коронавируса, может заставить власти уже в третий раз ввести карантин.
- Медрегулятор США изучает случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer. Специалисты предполагают, что ее может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль.
- В США регулятор одобрил применение вакцины Moderna от коронавируса.
- В Италии объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год (24 декабря по 6 января). Это предполагает запрет на выход из дома без надобности.