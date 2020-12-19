В Петербурге введут электронную запись для желающих сделать прививку от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Электронная запись в очередь на вакцинацию от коронавируса будет организована в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в субботу губернатор города Александр Беглов в ходе рабочего объезда Калининского района.

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"В городе уже есть 5 тыс. доз вакцины. Кроме того, мы обратились в Минздрав, чтобы нам на первом этапе выделили 100 тыс. доз. В первую очередь прививаются врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города. Будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться", - привели слова Беглова в пресс-службе администрации губернатора.

Всего в Петербурге планируют открыть около 70 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам главы города, прививочная кампания будет иметь длительный характер и в городе будут созданы все условия для ее эффективного проведения.

В ходе объезда Беглов посетил поликлинику № 54, в который ранее был проведен капитальный ремонт и закуплено современное высокотехнологичное оборудование для диагностики. Это позволит проводить здесь исследования, которые раньше были возможны только в условиях стационара. "Таким образом мы экономим стационарные койки и приближаем высокотехнологичную помощь к жителям, к их дому", - отметил губернатор.

Беглов также напомнил, что единый городской номер "122", который сейчас работает в экспериментальном режиме, с 21 декабря начнет действовать в полном объеме, что позволит быстрее вызывать врача на дом.

В Петербурге выявили 197 054 случая заражения коронавирусом, это второе место в России после Москвы. Выздоровели 114 806 человек, умерли 6 767. За сутки в городе выявили 3 754 случая заражения.