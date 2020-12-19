Британия ужесточит ограничительные меры из-за распространения нового варианта коронавируса

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в Лондоне и на юго-востоке Англии требует введения не существовавшего ранее четвертого уровня ограничений. Как заявил в субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, темпы распространения COVID-19 в стране резко ускорились после выявления нового генетического варианта коронавируса.

"Новые ограничения будут введены в наиболее затронутых ситуацией районах, в частности в ряде районов Лондона, регионах юго-востока и востока Англии, где в настоящий момент действует третий уровень ограничений, - сказал глава правительства. - Там вводится новый - четвертый - уровень ограничений, который в целом будет соответствовать по строгости тем национальным мерам, которые действовали в ноябре [во время карантина]".

Четвертый уровень угрозы распространения инфекции, который теперь станет максимальным вместо третьего, предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.

Новый вариант коронавируса

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который был выявлен в стране и может быть на 70% заразнее, заявил Джонсон, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.

"Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше. Пока это лишь предварительные данные, которые впоследствии могут быть уточнены, однако это лучшее, что у нас сейчас есть, и мы должны действовать исходя из этой информации, так как распространение инфекции идет очень быстро", - сказал глава правительства.

"У нас нет данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой летальностью", - добавил Джонсон. Ранее на этой неделе британские эксперты передали данные о новом варианте вируса Всемирной организации здравоохранения.